Директор Пулковской обсерватории: ущерб не катастрофический, но есть Остекление Пулковской обсерватории повреждено после атаки БПЛА

Москва17 апр Вести.Остекление четырех зданий Главной (Пулковской) астрономической обсерватории Российской академии наук в Санкт-Петербурге повреждено ударной волной от сбитых БПЛА. Наличие повреждений изданию "Фонтанка" подтвердил директор обсерватории Назар Ихсанов.

Ущерб не катастрофический, но есть. Для нашего бюджета существенный сказал Ихсанов

При этом он заявил, что обсерватория работает в штатном режиме.

По данным губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, утром 17 апреля в небе над регионом были уничтожены 12 беспилотников.

По информации "Фонтанки", стекла также выбиты в двухэтажных жилых домах, расположенных на территории обсерватории. Пострадавших нет.