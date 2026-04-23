Дочери наставника "Зенита" разрешили выступать в соревнованиях по конному спорту Дочь тренера "Зенита" Илария Семак получила нейтральный статус от FEI

Москва23 апр Вести.13-летняя дочка главного тренера санкт-петербургского "Зенита" Сергея Семака получила нейтральный статус от Международной федерации конного спорта (FEI). Это следует из профиля спортсменки на сайте организации.

Илария Семак в апреле 2025 года стала победительницей на соревнованиях по конкуру "Этап кубка Победы". В июле она одержала победу на региональных соревнованиях на призы КСК "Вента-Арена".

В ноябре 2023 года исполком FEI решил пересмотреть ограничительные меры в отношении российских и белорусских спортсменов, разрешив им соревноваться в нейтральном статусе.

С февраля 2026 года юные россияне имеют право выступать на международных соревнованиях по конному спорту под флагом России. Для участия во взрослых турнирах им по-прежнему необходим нейтральный статус.

Илария является дочерью наставника "Зенита" Семака, возглавившего клуб из Санкт-Петербурга в 2018 году. Под его руководством сине-бело-голубые выиграли шесть чемпионатов России, дважды брали Кубок и пять раз Суперкубок России.