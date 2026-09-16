Москва16 сенВести.Автомобиль перевернулся и загорелся на Песчаном путепроводе в Москве после столкновения с другой машиной, сообщила пресс-служба дептранса столицы в мессенджере МАХ.
На Песчаном путепроводе столкнулись два автомобиля, после чего один из них опрокинулся и загорелся. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняютсянаписали в пресс-службе
Движение по путепроводу в сторону проспекта Маршала Жукова перекрыто.
Песчаный путепровод с находится на границе районов Сокол Северного административного округа и Щукино Северо-Западного административного округа, соединяя также подходы к району Аэропорт.