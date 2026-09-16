Движение по Песчаному путепроводу в Москве перекрыто из-за ДТП с двумя машинами

ДТП с двумя автомобилями произошло на северо-западе Москвы Движение по Песчаному путепроводу в Москве перекрыто из-за ДТП с двумя машинами

Москва16 сен Вести.Автомобиль перевернулся и загорелся на Песчаном путепроводе в Москве после столкновения с другой машиной, сообщила пресс-служба дептранса столицы в мессенджере МАХ.

На Песчаном путепроводе столкнулись два автомобиля, после чего один из них опрокинулся и загорелся. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются написали в пресс-службе

Движение по путепроводу в сторону проспекта Маршала Жукова перекрыто.

Песчаный путепровод с находится на границе районов Сокол Северного административного округа и Щукино Северо-Западного административного округа, соединяя также подходы к району Аэропорт.