Москва19 сенВести.Ямальские аэропорты Сабетта и Утренний вернулись к штатной работе после введенных там ранее ограничений. Об этом информирует Росавиация в мессенджере MAX.
В ведомстве напомнили, что данные меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Сабетта, Утренний: сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судовговорится в публикации
Сегодня также сообщалось, что временно не принимают рейсы еще две авиагавани Ямало-Ненецкого автономного округа – в Надыме и Новом Уренгое. О возобновлении работы этих аэропортов Росавиация пока не сообщала.