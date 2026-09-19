Возобновлены полеты в аэропортах Сабетта и Утренний в ЯНАО

Два аэропорта Ямала вернулись к штатной работе после ограничений Возобновлены полеты в аэропортах Сабетта и Утренний в ЯНАО

Москва19 сен Вести.Ямальские аэропорты Сабетта и Утренний вернулись к штатной работе после введенных там ранее ограничений. Об этом информирует Росавиация в мессенджере MAX.

В ведомстве напомнили, что данные меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Сабетта, Утренний: сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов говорится в публикации

Сегодня также сообщалось, что временно не принимают рейсы еще две авиагавани Ямало-Ненецкого автономного округа – в Надыме и Новом Уренгое. О возобновлении работы этих аэропортов Росавиация пока не сообщала.