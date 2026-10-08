Москва8 октВести.Российские военнослужащие уничтожили два украинских беспилотника в Рязанской обалсти. Об этом рассказал губернатор региона Павел Малков.
Вражеские атаки были отражены ночью 8 октября.
Сбиты два БПЛА … Предварительно, пострадавших нетнаписал он в своем канале в мессенджере МАХ
В Сасовском округе произошло возгорание кровли одного из предприятий, выбиты стекла в нескольких домах частного сектора. Незадолго до этого пресс-служба "Яндекса" сообщила, что в работе дата-центра в Сасово произошел сбой из-за падения обломков беспилотника.
На месте работают оперативные службы.