Два БПЛА уничтожены в Рязанской области

Два БПЛА сбиты в Рязанской области Два БПЛА уничтожены в Рязанской области

Москва8 окт Вести.Российские военнослужащие уничтожили два украинских беспилотника в Рязанской обалсти. Об этом рассказал губернатор региона Павел Малков.

Вражеские атаки были отражены ночью 8 октября.

Сбиты два БПЛА … Предварительно, пострадавших нет написал он в своем канале в мессенджере МАХ

В Сасовском округе произошло возгорание кровли одного из предприятий, выбиты стекла в нескольких домах частного сектора. Незадолго до этого пресс-служба "Яндекса" сообщила, что в работе дата-центра в Сасово произошел сбой из-за падения обломков беспилотника.

На месте работают оперативные службы.