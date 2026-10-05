Москва5 октВести.Два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Рязанской области. Об этом заявил губернатор региона Павел Малков.
Вражеские атаки были отражены ночью 5 октября. В результате террористических действий жертв или пострадавших среди мирного населения нет, разрушений инфраструктуры также не зафиксировано.
По данным Министерства обороны РФ, с 20.00 мск 4 октября до 8.00 мск 5 октября дежурными силами ПВО над российскими регионами перехвачены и уничтожены 199 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.