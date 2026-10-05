Два беспилотника сбиты над территорией Рязанской области

Два беспилотника сбиты в Рязанской области Два беспилотника сбиты над территорией Рязанской области

Москва5 окт Вести.Два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Рязанской области. Об этом заявил губернатор региона Павел Малков.

Вражеские атаки были отражены ночью 5 октября. В результате террористических действий жертв или пострадавших среди мирного населения нет, разрушений инфраструктуры также не зафиксировано.

По данным Министерства обороны РФ, с 20.00 мск 4 октября до 8.00 мск 5 октября дежурными силами ПВО над российскими регионами перехвачены и уничтожены 199 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.