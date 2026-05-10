Москва10 маяВести.Писатель-фантаст Дмитрий Емец анонсировал выход двух приквелов к циклу романов "Таня Гроттер". По его словам, которые приводит ТАСС, их выход планируется летом 2026 года.
Автор уточнил, что в этом году ожидается выход произведений из серии книг "Моя большая семья".
Летом и осенью ожидается выход произведений из серии "Моя большая семья": "Каменные великаны", "Похищение Пуха", "Персидская княжна", "Воитель с Марса" и "Последний тарпан". Эти части очень долго готовились и несколько лет писались. Еще планируются два приквела по "Тане Гроттер". "Сага о школе вождей. За 1000 лет до Тани Гроттер", "Ягге и Тарарах"сказал он
Кроме того, по его книге "Золото скифов" выходит фильм "Легенда о золоте скифов". Автор назвал свое произведение остросюжетным юмористическим детективом.