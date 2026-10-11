Анохин: в течение дня в Смоленской области сбиты два украинских БПЛА

Два украинских беспилотника уничтожили в Смоленской области Анохин: в течение дня в Смоленской области сбиты два украинских БПЛА

Москва11 окт Вести.В небе над территорией Смоленской области силы и средства противовоздушной обороны уничтожили два вражеских беспилотника, на местах работают представители оперативных и экстренных служб. Об этом сообщил глава региона Василий Анохин.

Сегодня в течение дня над территорией региона силами Министерства обороны России сбиты два украинских БПЛА… Прошу вас соблюдать меры безопасности. Единый номер вызова экстренных служб – 112 написал глава региона в мессенджере МАХ

Обошлось без последствий на земле, пострадавших нет, разрушений не зафиксировано.