В Тульской области сбили еще два украинских беспилотника

Два украинских БПЛА сбиты в небе над Тульской областью В Тульской области сбили еще два украинских беспилотника

Москва15 окт Вести.Над территорией Тульской области расчеты средств противовоздушной обороны Минобороны России сбили еще два беспилотных летательных аппарата, сообщил в MAX губернатор Дмитрий Миляев.

В результате произошедшего никто не пострадал.

По предварительной информации, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано говорится в заявлении

С начала суток 15 октября в Тульской области сбили четыре БПЛА. Также в регионе объявляли ракетную опасность, в настоящее время она отменена. Предупреждение о беспилотной угрозе продолжает действовать.