Москва15 октВести.Над территорией Тульской области расчеты средств противовоздушной обороны Минобороны России сбили еще два беспилотных летательных аппарата, сообщил в MAX губернатор Дмитрий Миляев.
В результате произошедшего никто не пострадал.
По предварительной информации, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксированоговорится в заявлении
С начала суток 15 октября в Тульской области сбили четыре БПЛА. Также в регионе объявляли ракетную опасность, в настоящее время она отменена. Предупреждение о беспилотной угрозе продолжает действовать.