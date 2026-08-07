На Проспекте Мира в Москве восстановлено движение, нарушенное из-за ДТП

Движение на Проспекте Мира в Москве восстановлено после аварии На Проспекте Мира в Москве восстановлено движение, нарушенное из-за ДТП

Москва7 авг Вести.Движение на Проспекте Мира в Москве, где во второй половине дня 7 августа произошла авария, нормализовалось, сообщает столичный Дептранс.

Движение на Проспекте Мира восстановлено говорится в публикации ведомства в мессенджере MAX

ДТП случилось на Проспекте Мира в районе пересечения со Староалексеевской улицей, из-за этого на дороге возникли серьезные затруднения – затор растянулся на 2 километра.

Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители. О пострадавших ничего не сообщается.