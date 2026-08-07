Москва7 авгВести.Движение на Проспекте Мира в Москве, где во второй половине дня 7 августа произошла авария, нормализовалось, сообщает столичный Дептранс.
Движение на Проспекте Мира восстановленоговорится в публикации ведомства в мессенджере MAX
ДТП случилось на Проспекте Мира в районе пересечения со Староалексеевской улицей, из-за этого на дороге возникли серьезные затруднения – затор растянулся на 2 километра.
Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители. О пострадавших ничего не сообщается.