На станции "Невский проспект" в Петербурге устраняют неисправность

Движение на синей линии метро в Петербурге остановлено из-за неисправности На станции "Невский проспект" в Петербурге устраняют неисправность

Москва26 окт Вести.В петербургском метро днем 26 октября было остановлено движение по синей ветке на участке между станциями "Петроградская" и "Купчино", сообщает пресс-служба метрополитена Северной столицы в мессенджере MAX.

Движение поездов на Линии 2 на участке от станции "Петроградская" до станции "Купчино" остановлено по техническим причинам говорится в публикации

Позднее в пресс-службе уточнили, что неисправность возникла на станции "Невский проспект". Для ее устранения на место прибыли аварийно-восстановительные формирования метрополитена.

В настоящее время поезда ходят от "Парнаса" до "Петроградской", а в другую сторону – от "Купчино" до "Парнаса" с увеличенными интервалами.

Сотрудники метро делают все возможное для скорейшего восстановления нормальной работы станции "Невский проспект".