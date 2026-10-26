Москва26 октВести.В петербургском метро днем 26 октября было остановлено движение по синей ветке на участке между станциями "Петроградская" и "Купчино", сообщает пресс-служба метрополитена Северной столицы в мессенджере MAX.
Движение поездов на Линии 2 на участке от станции "Петроградская" до станции "Купчино" остановлено по техническим причинамговорится в публикации
Позднее в пресс-службе уточнили, что неисправность возникла на станции "Невский проспект". Для ее устранения на место прибыли аварийно-восстановительные формирования метрополитена.
В настоящее время поезда ходят от "Парнаса" до "Петроградской", а в другую сторону – от "Купчино" до "Парнаса" с увеличенными интервалами.
Сотрудники метро делают все возможное для скорейшего восстановления нормальной работы станции "Невский проспект".