ЕЭК начала новое расследование по поводу нержавеющих труб с Украины

ЕЭК начала повторное расследование по поводу нержавеющих труб с Украины ЕЭК начала новое расследование по поводу нержавеющих труб с Украины

Москва5 мая Вести.Департамент защиты внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) инициировал повторное антидемпинговое расследование в отношении импорта бесшовных нержавеющих труб украинского производства.

Соответствующее уведомление было опубликовано на официальном портале регулятора.

В комиссии пояснили, что решение о начале новой проверки продиктовано приближающимся окончанием срока действия ранее установленных защитных механизмов в отношении труб из коррозионностойкой стали, ввозимых на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Основанием для запуска процедуры стало коллективное обращение крупнейших представителей металлургической отрасли. В частности, инициаторами разбирательства выступили Трубная металлургическая компания (ТМК), предприятия "ТМК-Инокс" и "Киберсталь" при поддержке Казанского трубопрокатного завода.