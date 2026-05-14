Экс-начальника УМВД РФ по Магнитогорску Козицына осудили за разглашение гостайны Экс-начальника полиции Магнитогорска Козицына приговорили к 1,5 годам условно

Москва14 мая Вести.Суд признал экс-начальника УМВД России по Магнитогорску Константина Козицына виновным в разглашении государственной тайны, сообщает ТАСС.

Его приговорили к лишению свободы условно на срок 1,5 года с испытательным сроком 2 года. Кроме того, Козицыну запретили занимать некоторые должности в течение двух лет.

Полковник полиции, бывший начальник УМВД России по Магнитогорску Козицын К. Е. признан судом виновным по ч. 1 ст. 283 УК РФ (разглашение сведений, составляющих государственную тайну, лицом, которому она была доверена по службе) сказал собеседник агентства

Козицын был задержан в декабре 2025 года по подозрению в разглашении государственной тайны представителю коммерческой организации, интересы которой фигурант лоббировал.