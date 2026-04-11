Москва11 апрВести.В Москве возобновляют работу сервисы по предоставлению в аренду электросамокатов и электровелосипедов. Об этом сообщает Дептранс.
Это связано со стабилизацией погоды после выпадения снега.
Самокаты и велосипеды на парковках снова доступны для аренды
В настоящее время арендовать самокаты или велосипеды можно только после верификации через Mos ID. Управлять средствами индивидуальной мобильности могут люди от 18 лет и старше.
Ранее сообщалось о готовящихся мерах в отношении курьеров, использующих самокаты и велосипеды в Петербурге.