Сервисы кикшеринга в Москве вновь заработали после стабилизации погоды

Москва11 апр Вести.В Москве возобновляют работу сервисы по предоставлению в аренду электросамокатов и электровелосипедов. Об этом сообщает Дептранс.

Это связано со стабилизацией погоды после выпадения снега.

Самокаты и велосипеды на парковках снова доступны для аренды написано в канале ведомства в MAX

В настоящее время арендовать самокаты или велосипеды можно только после верификации через Mos ID. Управлять средствами индивидуальной мобильности могут люди от 18 лет и старше.

Ранее сообщалось о готовящихся мерах в отношении курьеров, использующих самокаты и велосипеды в Петербурге.