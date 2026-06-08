ЕС разрешил киргизским авиаперевозчикам летать в Европу Евросоюз снял запрет на полёты для авиаперевозчиков Киргизии

Москва8 июн Вести.Евросоюз исключил авиаперевозчиков Киргизии из "черного списка", в результате чего им разрешено выполнять рейсы на территорию ЕС, сообщила пресс‑служба главы киргизского государства.

Киргизская Республика исключена из списка авиаперевозчиков, в отношении которых действует запрет на выполнение полетов в Европейский союз. В уведомлении генерального директората по мобильности и транспорту Европейской комиссии сообщается, что все авиаперевозчики, сертифицированные в Кыргызстане, исключены из списка авиаперевозчиков, подпадающих под запрет на полеты в ЕС говорится в релизе

Решение Европейской комиссии означает, что авиакомпании, сертифицированные в Кыргызстане, получили право возобновлять или планировать полёты в государства ЕС в соответствии с действующими правилами авиационного сообщения и разрешениями на выполнение рейсов. В официальном сообщении киргизской стороны не уточняются сроки возобновления перелётов и возможные практические условия для выхода на европейские маршруты.

Пресс‑служба главы государства опубликовала уведомление как официальный комментарий по вопросу; дополнительных разъяснений от Европейской комиссии на момент публикации в релизе не приводится.