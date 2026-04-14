ФСБ: в Запорожье сотрудник сотовой компании причастна к утечке данных абонентов

ФСБ пресекла сбор данных абонентов в Запорожской области ФСБ: в Запорожье сотрудник сотовой компании причастна к утечке данных абонентов

Москва14 апр Вести.В Запорожье главного специалиста оператора мобильной связи обвиняют в несанкционированном доступе к биллинговой системе и незаконном сборе данных абонентов. Об этом ТАСС сообщили в УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю.

Преступление было совершено в период с января по июль 2025 года.

Жительница Запорожской области 1983 г. р. … осуществила неправомерные доступы к биллинговой системе оператора связи с целью просмотра детализаций телефонных соединений абонентов сказано в сообщении

Возбуждено семь уголовных дел по статье о нарушении тайны переписки и телефонных переговоров. Женщине грозит до четырех лет тюрьмы.