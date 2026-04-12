Москва12 апр Вести.Российский газовоз "Арктик Метагаз", поврежденный катерами Украины в Средиземном море, в настоящий момент находится в международных водах в 80 милях от побережья Ливии после повторной буксировки. Об этом рассказал официальный представитель комитета по кризисным и чрезвычайным ситуациям Ливии Магди аль-Шариф.

По его словам, танкер был отбуксирован судном, которое принадлежит Национальной нефтяной корпорации.

Буксировка продолжается под наблюдением ливийских военно-морских судов. Утечек нет, и танкер не представляет угрозы для ливийского побережья приводит его слова РИА Новости

Он сообщил, что комитет по кризисным и чрезвычайным ситуациям Ливии, возглавляемый Шуайбом Юсефом ас-Сабером, провел встречу с российским послом и представителями компании-владельца танкера. На встрече обсуждались меры по защите ливийских вод и побережья от возможных угроз.

В начале марта Министерство транспорта России сообщило о нападении на российский газовоз "Арктик Метагаз" в Средиземном море. Атака была осуществлена безэкипажными катерами, предположительно, с территории Ливии, недалеко от вод Мальты.