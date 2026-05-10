Москва10 маяВести.Глава города-курорта Анапа Светлана Маслова прокомментировала в своем канале в MAX жалобы горожан на периодически появляющийся в воздухе запах газа.
По ее словам, источник запаха никак не связан с газом.
Запах исходит при проведении работ на базе в Южной Озереевке, расположенной недалеко от Новороссийскапояснила Светлана Маслова
Она отметила, что при южном или юго-восточном ветре запах он долетает до Анапы, а когда направление ветра меняется - исчезает.
Глава города также подчеркнула, что превышения допустимых норм загрязняющих веществ в воздухе не зарегистрировано, поэтому это явления не представляет угрозы для жителей.