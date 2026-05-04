Власти опровергли информацию об утечке газа в Тюмени

Жители Тюмени пожаловались на запах газа в разных районах города Власти опровергли информацию об утечке газа в Тюмени

Москва4 мая Вести.Жители нескольких районов Тюмени 4 мая массово жаловались на запах газа на улицах города. Ситуацию прокомментировали в информационном центре правительства Тюменской области в MAX.

Официально: утечек газа и повреждений газопроводов в Тюмени не выявлено говорится в сообщении

По заявлению пресс-службы АО "Газпром газораспределение Север", бригады оперативно выехали по указанным в заявках адресам и провели внеплановый обход сетей высокого и среднего давления. Было установлено, что все сети работают в штатном режиме. В окружающем воздухе не зафиксировано концентраций метана.

Системами телеметрии также не зафиксировано падение давления и дополнительного расхода газа в Тюмени уточняется в сообщении

Всего 4 мая аварийно-диспетчерская служба приняла около 300 заявок о запахе газа в районах города.