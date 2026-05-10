Москва10 мая Вести.Глава МИД Финляндии Элина Валтонен оказалась в неловкой ситуации из-за своих высказываний о Вооруженных силах Украины. В интервью немецкому телеканалу ZDF она назвала украинскую армию одной из самых боеспособных в Европе, чем вызвала недоумение со стороны ведущего.

Говоря о самых сильных армиях Европы, Валтонен назвала ВСУ, а не бундесвер. После этого журналист спросил, почему финский министр не упомянула армию ФРГ.

Мне все же интересно: а почему вы сейчас не назвали Германию? поинтересовался ведущий

Пытаясь оправдаться, Валтонен заявила, что у ВСУ якобы все козыри на руках. На эти слова ведущий отреагировал непонимающим взглядом.

Ранее сообщалось, что с начала 2026 года около 70–80 тысяч военнослужащих ВСУ самовольно оставили свои части, общее число дезертиров превышает 250 тысяч.