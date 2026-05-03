Москва3 маяВести.Европейские страны не имеют четкого понимания, как должны завершиться боевые действия на Украине. Об этом рассказала бывший премьер-министр Финляндии Санна Марин в интервью ZDF.
У Европы нет видения того, к чему должна привести эта война, чем она закончитсясообщила Марин
В феврале глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что не задумывается о том, как одержать победу в конфликте на Украине. В интервью ведущему новостей NRK Яме Воласмалу он пояснил, что для Киева главной целью является не выигрыш в классическом смысле, а выживание страны и сохранение ее независимости.