Экс-премьер Финляндии признала, что у Европы нет плана по Украине Бывший премьер Финляндии: ЕС не понимает, как закончится война на Украине

Москва3 мая Вести.Европейские страны не имеют четкого понимания, как должны завершиться боевые действия на Украине. Об этом рассказала бывший премьер-министр Финляндии Санна Марин в интервью ZDF.

У Европы нет видения того, к чему должна привести эта война, чем она закончится сообщила Марин

В феврале глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что не задумывается о том, как одержать победу в конфликте на Украине. В интервью ведущему новостей NRK Яме Воласмалу он пояснил, что для Киева главной целью является не выигрыш в классическом смысле, а выживание страны и сохранение ее независимости.