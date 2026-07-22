Во Владивостоке планируют запустить троллейбусный маршрут в пригороде

Глава Владивостока Шестаков рассказал о расширении сети троллейбусных маршрутов Во Владивостоке планируют запустить троллейбусный маршрут в пригороде

Москва22 июл Вести.В столице Приморья планируют возобновить поездки троллейбусов до станции Океанской и ростральной колонны на въезде в город, рассказал ТАСС глава Владивостока Константин Шестаков.

Нам нужно идти в сторону загорода, в сторону Океанской сказал Шестаков

Он напомнил, что ранее троллейбусы связывали центр города вплоть до станции Океанской. Шестаков добавил, что в планах - довести общественный транспорт, а именно троллейбусы, до "Лесной заимки" или до стелы на въезде в город.

Во Владивостоке полностью обновлен троллейбусный парк, действуют три маршрута этого вида общественного транспорта.