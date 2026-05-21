Москва21 мая Вести.Главный архитектор Алушты Александр Струбалин задержан, сообщает "Вести Крым" со ссылкой на информацию главы городской администрации Галины Огневой.

Отмечается, что следственные органы уведомили ее об открытии уголовного дела в отношении задержанного, не уточнив при этом, в чем именно его подозревают.

Официального уведомления, по какой статье был задержан Струбалин, не давали. Всю информацию предоставят правоохранительные органы сказала Огнева

Официальных комментариев о задержании Струбалина пока нет. По некоторым данным, речь может идти о коррупционном преступлении.

Александр Струбалин – начальник Управления градостроительства и архитектуры Администрации города Алушты Республики Крым.