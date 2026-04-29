Главврача петербургской больницы, в которой продавали части тел трупов, уволили В Петербурге уволили главврача больницы, в морге которой продавали части тел

Москва29 апр Вести.В Санкт-Петербурге уволили главврача Александровской больницы Юрия Линца. Об этом сообщает "Фонтанка".

Исполняющей обязанности главного врача стала его заместитель Людмила Рошковская.

Уволили одним днем. Кроме последних событий, ничто не предвещало приводит комментарий больницы издание

Отмечается, что приказ был подписан во вторник, 28 апреля, но коллективу об этом объявили только в среду.

Ранее стало известно о том, что из морга Александровской больницы продают части тел невостребованных трупов, чтобы обучать на них танатопрактиков. В феврале 2026 года СК России сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении заведующего патолого-анатомического отделения Андрея Кавецкого, а также учредителя ООО "Анабиос" Станислава Маслова. Медика обвинили в превышении полномочий и получении взятки, а бизнесмена – в даче взятки и подстрекательстве к превышению полномочий.