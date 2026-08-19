Москва19 авг Вести.В Москве госпитализирован 60-летний Владимир Торсуев, сыгравший в советском фильме "Приключения Электроника", пишет SHOT.

По сведениям издания, это произошло ночью 19 августа. Врачи говорят, что он будет находиться в больнице несколько дней.

Звезду "Приключений Электроника" госпитализировали в Москве говорится в публикации

Сам Торсуев сообщил, что находится в нормальном состоянии, а его госпитализация – "плановая": он просто хочет все знать о своем здоровье "в связи со вступлением в седьмой десяток".

Братья-близнецы Владимир и Юрий Торсуевы получил широкую известность после выхода фильма "Приключения Электроника" 1979 года, где они сыграли две главные роли.

В прошлом году в СМИ попала информация, что они служили в зоне СВО.