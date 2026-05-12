Грубые ошибки на плакатах в парках раскритиковал мэр Ульяновска Плакаты со словами "сдесь" и "фантан" вызвали резкую критику главы Ульяновска

Москва12 мая Вести.Глава Ульяновска Александр Болдакин обратил внимание на информационный щит с грубыми ошибками в парке "Семья" в Засвияжском районе города, об этом сообщает РИА Новости.

Внимание к плакату, на котором были слова "сдесь" и "фантан", оказалось приковано после того, как видеозапись из парка появилась в социальных сетях.

Глава города раскритиковал руководство "Парков" за такие грубые ошибки приводит агентство комментарий мэрии города

По информации администрации, плакаты уже убраны, в скором времени планируется разместить щиты с исправленным текстом.