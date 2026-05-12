Москва12 маяВести.Глава Ульяновска Александр Болдакин обратил внимание на информационный щит с грубыми ошибками в парке "Семья" в Засвияжском районе города, об этом сообщает РИА Новости.
Внимание к плакату, на котором были слова "сдесь" и "фантан", оказалось приковано после того, как видеозапись из парка появилась в социальных сетях.
Глава города раскритиковал руководство "Парков" за такие грубые ошибкиприводит агентство комментарий мэрии города
По информации администрации, плакаты уже убраны, в скором времени планируется разместить щиты с исправленным текстом.