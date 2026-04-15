В Иркутской области грузовик со стройматериалами перевернулся вверх дном

Грузовик со стройматериалами пробил ограждение и опрокинулся под Иркутском В Иркутской области грузовик со стройматериалами перевернулся вверх дном

Москва15 апр Вести.Грузовик со стройматериалами пробил ограждение и перевернулся вверх дном на трассе в Иркутской области. Об этом Госавтоинспекция региона сообщила в MAX.

Инцидент произошел во вторник, 14 апреля, около шести часов вечера на 96-м километре федеральной трассы Р‑258 "Байкал". За рулем автомобиля, перевозившего стройматериалы, был 55-летний мужчина.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство совершило наезд на бетонное ограждение с последующим съездом в кювет пишет Госавтоинспекция

В результате происшествия мужчине понадобилась медицинская помощь.