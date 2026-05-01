В Иркутске на трассе перевернулся лесовоз, бревна выкатились на проезжую часть

Лесовоз рассыпал бревна по дороге после ДТП в Иркутске В Иркутске на трассе перевернулся лесовоз, бревна выкатились на проезжую часть

Москва1 мая Вести.На улице Джамбула в Иркутске произошло ДТП с лесовозом, в результате которого машина перевернулась. Об этом сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Иркутской области.

Уточняется, что бревна, которые перевозил грузовик, выкатились на дорогу.

Водитель Scania, двигаясь со стороны улицы Главная Кировская в направлении улицы Боткина, не справился с управлением, в результате чего произошло опрокидывание и падение древесины на проезжую часть пишет Госавтоинспекция

Пострадавших нет. Последствия аварии уже устранили, движение не затруднено.