Москва1 маяВести.На улице Джамбула в Иркутске произошло ДТП с лесовозом, в результате которого машина перевернулась. Об этом сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Иркутской области.
Уточняется, что бревна, которые перевозил грузовик, выкатились на дорогу.
Водитель Scania, двигаясь со стороны улицы Главная Кировская в направлении улицы Боткина, не справился с управлением, в результате чего произошло опрокидывание и падение древесины на проезжую частьпишет Госавтоинспекция
Пострадавших нет. Последствия аварии уже устранили, движение не затруднено.