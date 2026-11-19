Москва19 нояВести.В Москве рухнул грузовой лифт, в результате пострадали двое рабочих коммерческой организации. Предварительно, причиной стал обрыв троса. Об этом сообщает столичная прокуратура.
Инцидент произошел в здании на улице Полковая.
Пострадали двое рабочих коммерческой организации. По предварительным данным, произошел обрыв троса грузового лифта. Мужчины доставлены в медицинское учреждениеговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Информации о состоянии пострадавших и степени полученных ими травм нет.
Детали и все обстоятельства случившегося предстоит выяснить специалистам.