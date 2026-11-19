Двое рабочих пострадали при падении грузового лифта в Москве

Грузовой лифт рухнул в нежилом здании в Москве, есть пострадавшие Двое рабочих пострадали при падении грузового лифта в Москве

Москва19 ноя Вести.В Москве рухнул грузовой лифт, в результате пострадали двое рабочих коммерческой организации. Предварительно, причиной стал обрыв троса. Об этом сообщает столичная прокуратура.

Инцидент произошел в здании на улице Полковая.

Пострадали двое рабочих коммерческой организации. По предварительным данным, произошел обрыв троса грузового лифта. Мужчины доставлены в медицинское учреждение говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Информации о состоянии пострадавших и степени полученных ими травм нет.

Детали и все обстоятельства случившегося предстоит выяснить специалистам.