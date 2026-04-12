Москва12 апр Вести.Меры поддержки бизнеса должны быть комплексными. Об этом губернатор Рязанской области Павел Малков рассказал ИС "Вести".

Он добавил, что сейчас в регионе во всех направлениях экономики фиксируется рост.

В Рязанской области очень разнонаправленная диверсифицированная экономика, и мы видим, что по всем направлениям присутствует рост. Когда мы говорим про меры поддержки, очень важно не сосредотачиваться на каком-то одном направлении. Меры поддержки должны быть уложены в комплексную систему, с тем, чтобы в каждой ситуации бизнес мог найти помощь и поддержку рассказал Малков

Ранее губернатор Ульяновской области Алексей Русских рассказал, что для поддержки местных предприятий регион готовит кадры для них еще со школы.