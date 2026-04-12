Москва12 апр Вести.В Ульяновской области кадры для местных предприятий начинают готовить еще со школы. Об этом рассказал губернатор региона Алексей Русских.

Он добавил, что министерство просвещения региона работает в тесном взаимодействии с крупнейшими предприятиями Ульяновской области.

Средняя школа, колледж, вуз, промышленные предприятия. То есть со школьной скамьи, уже со средних классов, с 5-го, 6-го ребята начинают готовиться именно к той профессии, которую они для себя выбрали, и ориентируются приходить на те предприятия, которые для себя выбрали. Здесь тесное взаимодействие нашего министерства просвещения с крупнейшими производственными предприятиями - с такими, как Ульяновский автомобильный завод, как наш авиагигант "Авиастар", компания УКБП, которая выпускает авионику для самолетов. И количество таких предприятий все больше и больше становится