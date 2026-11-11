Губернатор Паслер сообщил об опасности БПЛА в Свердловской области В Свердловской области введен режим беспилотной опасности

Москва11 ноя Вести.На территории Свердловской области объявлен режим беспилотной опасности, сообщил губернатор Денис Паслер.

Соответствующая публикация была размещена в канале главы региона в MAX в 8.17 по московскому времени в среду, 11 ноября.

Ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры. Важно сохранять спокойствие и бдительность говорится в заявлении

Также Денис Паслер предупредил жителей, что в целях безопасности могут вводиться ограничения связи и на работу мобильного интернета.