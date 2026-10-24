На территории Свердловской области объявлена беспилотная опасность Режим беспилотной опасности объявлен в Свердловской области

Москва24 окт Вести.Беспилотная опасность объявлена на территории Свердловской области, в регионе может быть ограничена работа мобильной связи и интернета. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер.

Соответствующую информацию он разметил 24 октября, в субботу, в 08.48 по московскому времени (10.48 по местному) в мессенджере МАХ.

Объявлен режим беспилотной опасности! Ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры... В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета написал глава региона

Он призвал местных жителей сохранять спокойствие и напомнил о запрете на съемки работы сил ПВО и последствий вражеской атаки.