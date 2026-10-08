Москва8 октВести.На территории Свердловской области введен режим беспилотной опасности, могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер.
В регионе объявлен режим беспилотной опасности! Ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры. Важно сохранять спокойствие и бдительностьговорится в сообщении
Он добавил, что в целях безопасности в регионе могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета.
Ранее аналогичный режим был введен в Пермском крае.