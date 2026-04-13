Москва13 апр Вести.Глава РФПИ и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев ответил на русофобский призыв сына венгерско-американского финансиста Джорджа Сороса Александра. Он назвал его "идиотским антироссийским заявлением".

Речь идет о публикации Сороса в соцсети X. В посте сын финансиста призвал русских "уехать домой", а венгров 0 вернуться.

Для тех, кто не любит левого глобалиста Сороса и его русофобскую повестку, – его идиотские антироссийские заявления дают еще больше поводов любить, уважать Россию, а также сотрудничать с ней прокомментировал Дмитриев

Пост Сороса был опубликован в связи с победой на выборах в Венгрии партии "Тиса" во главе с Петером Мадьяром. Победа в голосовании обеспечивает партии 138 из 199 мандатов.