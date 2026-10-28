В Сирии заявили об отмене действовавших 13 лет авиапредупреждений ИКАО о рисках

ИКАО отменила действовавшие 13 лет предупреждения в отношении неба над Сирией В Сирии заявили об отмене действовавших 13 лет авиапредупреждений ИКАО о рисках

Москва28 окт Вести.Международная организация гражданской авиации (ИКАО) отменила действовавшие 13 лет предупреждения в отношении воздушного пространства Сирии. Об этом сообщил глава Управления гражданской авиации и воздушного транспорта Сирии Омар аль-Хусари агентству SANA.

Решение было принято 23 октября. Аль-Хусари назвал это важным этапом в усилиях по восстановлению связи сирийского воздушного пространства с международной воздушной навигацией. Однако, по его словам, оно не отменяет автоматически ограничения, введенные отдельными странами или авиационными регуляторами.

Официальное циркулярное предупреждение ИКАО, касавшееся критических рисков для гражданской авиации в районе воздушного пространства Сирии, действовало с 22 марта 2013 года.