В Москве более 1,5 тыс. человек эвакуировали из бизнес-центра из-за сигнализации

Из бизнес-центра на Кутузовском проспекте эвакуировали свыше 1,5 тыс. человек В Москве более 1,5 тыс. человек эвакуировали из бизнес-центра из-за сигнализации

Москва14 окт Вести.В Москве более 1,5 тысячи человек эвакуировали из здания бизнес-центра на Кутузовском проспекте в Москве. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных служб столицы.

По предварительным данным, причиной эвакуации стало ложное срабатывание автоматической пожарной сигнализации.

Предварительно, произошло неправомерное включение пожарной сигнализации в здании бизнес-центра по адресу: Кутузовский проспект, 32 говорится в публикации

Отмечается, что людей вывели из здания в целях безопасности. В настоящее время профильные службы устанавливают, что стало причиной инцидента.