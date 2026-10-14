Москва14 октВести.В Москве более 1,5 тысячи человек эвакуировали из здания бизнес-центра на Кутузовском проспекте в Москве. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных служб столицы.
По предварительным данным, причиной эвакуации стало ложное срабатывание автоматической пожарной сигнализации.
Предварительно, произошло неправомерное включение пожарной сигнализации в здании бизнес-центра по адресу: Кутузовский проспект, 32говорится в публикации
Отмечается, что людей вывели из здания в целях безопасности. В настоящее время профильные службы устанавливают, что стало причиной инцидента.