Москва7 сенВести.На юго-востоке Москвы из-за срабатывания системы пожарной сигнализации в бизнес-центре "Авилон Плаза" эвакуированы порядка 150 человек. Информацию со ссылкой на представителя экстренных служб столицы передает РИА Новости.
Произошло срабатывание сигнализации в бизнес-центре "Авилон Плаза" по адресу: Волгоградский проспект, дом 43, корпус 3рассказал источник
По предварительной информации, внешних признаков пожара зафиксировано не было. Людей вывели из здания в целях безопасности.
Специалисты занимаются установлением причины срабатывания сигнализации.