Спасатели эвакуировали почти 150 человек из московского бизнес-центра

Почти 150 человек эвакуированы из бизнес-центра на юго-востоке Москвы Спасатели эвакуировали почти 150 человек из московского бизнес-центра

Москва7 сен Вести.На юго-востоке Москвы из-за срабатывания системы пожарной сигнализации в бизнес-центре "Авилон Плаза" эвакуированы порядка 150 человек. Информацию со ссылкой на представителя экстренных служб столицы передает РИА Новости.

Произошло срабатывание сигнализации в бизнес-центре "Авилон Плаза" по адресу: Волгоградский проспект, дом 43, корпус 3 рассказал источник

По предварительной информации, внешних признаков пожара зафиксировано не было. Людей вывели из здания в целях безопасности.

Специалисты занимаются установлением причины срабатывания сигнализации.