CNN: Израиль отправил спецназ в Азербайджан для ведения войны с Ираном

Израиль отправил спецназ в Азербайджан для войны с Ираном CNN: Израиль отправил спецназ в Азербайджан для ведения войны с Ираном

Москва5 июн Вести.Израиль тайно развернул элитные подразделения в Азербайджане во время войны с Ираном. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на четыре источника.

Уточняется, что один из отрядов спецназа находился всего в 100 километрах от иранского города Тебриз, по которому израильские военные наносили удары.

В Баку опровергли информацию о размещении израильских военных в приграничных с Исламской Республикой районах.

Ранее Азербайджан отправил в Иран партию гуманитарной помощи и возобновил движение грузовиков через границу с Исламской Республикой.