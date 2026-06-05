Москва5 июнВести.Израиль тайно развернул элитные подразделения в Азербайджане во время войны с Ираном. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на четыре источника.
Уточняется, что один из отрядов спецназа находился всего в 100 километрах от иранского города Тебриз, по которому израильские военные наносили удары.
В Баку опровергли информацию о размещении израильских военных в приграничных с Исламской Республикой районах.
Ранее Азербайджан отправил в Иран партию гуманитарной помощи и возобновил движение грузовиков через границу с Исламской Республикой.