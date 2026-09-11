В курском поселке найдено тело погибшего от удара дрона мирного жителя

Хинштейн сообщил о гибели еще одного мирного жителя Курской области В курском поселке найдено тело погибшего от удара дрона мирного жителя

Москва11 сен Вести.В Курской области обнаружено тело погибшего при атаке дрона мужчины. Подробности в MAX сообщил глава региона Александр Хинштейн.

В поселке Глушково Глушковского района найдено тело погибшего мирного жителя. Предположительно, вражеский дрон ударил по частному дому 3 сентября говорится в сообщении

Погибшему сегодня исполнилось бы 63 года, рассказал Хинштейн и выразил соболезнования его родным и близким.

Ранее губернатор рассказал, что при атаке украинского дрона погиб 37-летний мужчина.