Москва11 сенВести.В Курской области обнаружено тело погибшего при атаке дрона мужчины. Подробности в MAX сообщил глава региона Александр Хинштейн.
В поселке Глушково Глушковского района найдено тело погибшего мирного жителя. Предположительно, вражеский дрон ударил по частному дому 3 сентябряговорится в сообщении
Погибшему сегодня исполнилось бы 63 года, рассказал Хинштейн и выразил соболезнования его родным и близким.
Ранее губернатор рассказал, что при атаке украинского дрона погиб 37-летний мужчина.