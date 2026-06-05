В Курской области за минувшие сутки сбиты 106 БПЛА ВСУ

Хинштейн сообщил об оперативной обстановке в регионе за сутки В Курской области за минувшие сутки сбиты 106 БПЛА ВСУ

Москва5 июн Вести.За прошедшие сутки в небе над Курской областью ликвидированы 106 БПЛА противника, сообщил глава региона Александр Хинштейн в MAX. Губернатор привел данные за период с 09.00 4 июня до 09.00 5 июня.

165 раз противник применил артиллерию по отселенным районам. 12 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств написал Хинштейн

В результате атак погиб 68-летний мирный житель деревни Лещиновка Глушковского района. Дом и хозяйственные постройки уничтожены.

В деревне Износково Рыльского района повреждения получило остекление дома. Никто не пострадал.