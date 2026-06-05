Москва5 июнВести.За прошедшие сутки в небе над Курской областью ликвидированы 106 БПЛА противника, сообщил глава региона Александр Хинштейн в MAX. Губернатор привел данные за период с 09.00 4 июня до 09.00 5 июня.
165 раз противник применил артиллерию по отселенным районам. 12 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройствнаписал Хинштейн
В результате атак погиб 68-летний мирный житель деревни Лещиновка Глушковского района. Дом и хозяйственные постройки уничтожены.
В деревне Износково Рыльского района повреждения получило остекление дома. Никто не пострадал.