Москва11 мая Вести.Украинский кабмин увеличил список стран, граждане которых могут получить гражданство Украины в упрощенном порядке.

Согласно постановлению украинского правительства, к уже находящимся в списке Канаде, ФРГ, Польше, США и Чехии добавились Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Греция, Дания, Эстония, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Швейцария и Швеция.

С января на Украине начал действовать закон о множественном гражданстве. Если раньше украинцы были обязаны выходить из гражданства Украины при получении паспорта другой страны, то теперь это требование отменено.

При этом закон прямо запрещает иметь одновременно гражданство Украины и России, а также гражданство государств, которые не признают территориальную целостность Украины.