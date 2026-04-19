Король Бахрейна распорядился оценить лояльность подданных из-за войны с Ираном Король Бахрейна поручил оценить лояльность подданных на фоне конфликта с Ираном

Москва19 апр Вести.Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа распорядился проверить поведение бахрейнцев во время боевых действий с Ираном, чтобы определить, достойны ли они подданства королевства, сообщает газета Asda Al-Khaleej.

Король Бахрейна распорядился незамедлительно принять необходимые меры против тех, кто осмелился предать родину или поставить под угрозу ее безопасность и стабильность, а также рассмотреть вопрос о том, кто заслуживает бахрейнского подданства, а кто нет, чтобы применить к ним необходимые процедуры отмечает газета

Между тем Тегеран попросил Москву не допустить принятия в Совбезе ООН резолюции Бахрейна по Ормузскому проливу, которая предполагает возможность предоставления другим странам мандата для операций по восстановлению судоходства.

МИД Бахрейна заявил 5 апреля, что количество танкеров, проходящих через Ормузский пролив, снизилось как минимум на 90% на фоне блокады пролива Ираном.