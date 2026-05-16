Ковальчук сообщил о 26 БПЛА, сбитых ночью над Брянской областью Над Брянской областью уничтожены 26 БПЛА самолетного типа

Москва16 мая Вести.Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил о 26 БПЛА противника, сбитых над регионом ночью 16 мая.

Пострадавших и разрушений, по его словам, нет.

Прошедшей ночью над территорией Брянской области подразделениями ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады "БАРС – Брянск", спецподразделениями Росгвардии по Брянской области уничтожены 26 вражеских БПЛА самолетного типа написал он в MAX

На местах работают оперативные и экстренные службы, сообщил Ковальчук.