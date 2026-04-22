Москва22 апр Вести.Новая версия иранской баллистической ракеты Sejil ("Саджиль") стала главной неожиданностью для американского командования в ходе ответных ударов США. Преимущества вооружения проанализировала газета "Красная звезда".

В публикации отмечается, что в рамках 31-й волны ответных действий Иран задействовал тяжелые ракеты, включая Khorramshahr-4 и Kheibar Shekan, а также массово применял ударные дроны большой дальности для перегрузки систем ПВО противника.

Но главной неожиданностью для американского командования стало применение Ираном новейшей версии … баллистической ракеты "Саджиль" подчеркивает автор статьи

Уточняется, что 25-тонная двухступенчатая баллистическая ракета оснащена четырьмя разделяющимися боеголовками. Боевые блоки Sejil отличаются высокой точностью: возможное отклонение от цели составляет около 20–30 метров.

Ранее иранские власти заявляли, что готовы к годам войны без столкновения с дефицитом ракет или другого стратегического вооружения.