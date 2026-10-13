Москва13 октВести.Санкции Евросоюза (ЕС) и ряд других действий стран объединения могут помешать России и США осуществить топливную сделку. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами.
Так официальный представитель Кремля ответил на вопрос о том, видят ли в Москве риски того, что Европа помешает реализации соглашения.
То, что это может помешать, это безусловносказал представитель президента РФ
9 октября президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп созвонились по телефону и обсудили ряд вопросов, в том числе поставки нефтепродуктов. Российский лидер подтвердил готовность Москвы экспортировать нефть и другие виды топлива на американский и мировой рынки.
В ЕС топливную сделку сравнили с конфликтом между главой Белого дома и Владимиром Зеленским во время визита последнего в Вашингтон 28 февраля 2025 года.Тогда переговоры завершились публичной перепалкой с Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом, после чего подписание соглашения о полезных ископаемых сорвалось, а мериканский лидер обвинил Зеленского в неуважении к США и неготовности к миру.