Песков заявил, что Европа может помешать осуществлению дизельной сделки РФ и США

Кремль: Европа может помешать дизельной сделке между Россией и США Песков заявил, что Европа может помешать осуществлению дизельной сделки РФ и США

Москва13 окт Вести.Санкции Евросоюза (ЕС) и ряд других действий стран объединения могут помешать России и США осуществить топливную сделку. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами.

Так официальный представитель Кремля ответил на вопрос о том, видят ли в Москве риски того, что Европа помешает реализации соглашения.

То, что это может помешать, это безусловно сказал представитель президента РФ

9 октября президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп созвонились по телефону и обсудили ряд вопросов, в том числе поставки нефтепродуктов. Российский лидер подтвердил готовность Москвы экспортировать нефть и другие виды топлива на американский и мировой рынки.

В ЕС топливную сделку сравнили с конфликтом между главой Белого дома и Владимиром Зеленским во время визита последнего в Вашингтон 28 февраля 2025 года.Тогда переговоры завершились публичной перепалкой с Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом, после чего подписание соглашения о полезных ископаемых сорвалось, а мериканский лидер обвинил Зеленского в неуважении к США и неготовности к миру.