Лавров выразил Аракчи соболезнования в связи со смертью охранника АЭС "Бушер"

Москва5 апр Вести.Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора выразил соболезнования иранскому коллеге Аббасу Аракчи в связи со смертью сотрудника АЭС "Бушер". Его слова приводятся на сайте внешнеполитического ведомства.

Урегулированию ситуации на Ближнем Востоке мог бы помочь отказ США от языка ультиматумов и возврат ситуации в переговорное русло, отметил Лавров.

Лавров выразил соболезнования в связи с гибелью одного из сотрудников станции из числа иранских граждан говорится в сообщении на сайте МИД РФ

В ходе диалога стороны призвали избегать действий, которые могли бы подорвать сохраняющиеся шансы на продвижение политико-дипломатических усилий по урегулированию кризиса. Также министры подчеркнули необходимость прекратить атаки на объекты гражданской, промышленной и энергетической инфраструктур.

4 апреля США и Израиль снова атаковали АЭС "Бушер". В результате удара погиб один из охранников станции. Снаряд попал в ограждение рядом с АЭС, взрывная волна повредила одно из боковых зданий.

Как накануне заявил глава Росатома Алексей Лихачев, события на АЭС "Бушер" в Иране сейчас развиваются по самому нежелательному прогнозу.