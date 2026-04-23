Москва23 апр Вести.Лидия Кабакова, работавшая личным поваром у основателя ЛДПР Владимира Жириновского, рассказала в интервью Андрею Малахову о вкусовых предпочтениях и любимых блюдах политика. Об этом сообщает информационная служба "Вести".

По словам Кабаковой, Жириновский, родившийся в Алма-Ате, отдавал предпочтение казахской кухне: любил шурпу, манты, беляши, но в последние годы жизни старался соблюдать диету.

Он же родился в Казахстане, и предпочтение, конечно, сразу была баранина. Ну, он тогда еще был помоложе, он хулиганил, шурпу он любил, манты, беляши. Вот такая еда была. А уже в последние годы он уже старался больше [соблюдать] диету. Любимый борщ у него был, всегда с салом, кусочек чесночка. Но порции всегда были маленькие рассказала Кабакова

Повар также вспомнила историю, как Жириновский попросил ее сделать окрошку с рыбой.

Мы были на даче, и он говорит: "Такая погода, давай будем чаще делать холодные супы". Я говорю: "Хорошо, а что вы именно любите?" Он говорит: "Люблю окрошку с селедкой". Ну, ради бога, я сделала селедочку, отдельно на тарелочку положила, окрошку налила, выношу. Он молчит, ничего не говорит. Через там три-четыре дня он говорит: "Я опять хочу окрошки, я люблю, чтоб рыба была в супе". Я говорю: "Как, я такое никогда не пробовала". Он говорит: "А зря, попробуй, это очень вкусно". И действительно, вот кто не пробовал – замечательно с рыбкой, вкусняшка сказала она

Ранее сослуживец Жириновского Михаил Дунец рассказал, как политик в шутку на службе в армии каждое утро вызывал по неработающему телефону начальника охраны и просил подогнать машину к его подъезду.