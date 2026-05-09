Лихачев: Росатом не будет сотрудничать с Siemens из-за "непотребного" поведения

Лихачев объяснил, из-за каких "непотребств" Росатом не будет работать с Siemens Лихачев: Росатом не будет сотрудничать с Siemens из-за "непотребного" поведения

Москва9 мая Вести.Росатом не вернется к сотрудничеству с немецкой компанией Siemens, поскольку она вела себя как "непотребный" поставщик, заявил журналистам глава Росатома Алексей Лихачев.

Он подчеркнул, что Берлин отказом от атомной энергетики поставил крест на любых планах играть какую-либо роль на глобальном рынке.

Еще и ухудшили совершенно, извините за слово, непотребным поведением в качестве наших поставщиков, я имею в виду Siemens. Мы не будем с ними работать сказал Лихачев

Глава Росатома добавил, что РФ уже нашла замену всему необходимому оборудованию не только в дружественных странах, но и внутри России.

Таким образом, теперь отечественная атомная энергетика ориентирована исключительно на решения, которые не связаны с Siemens, подытожил Лихачев.

Ранее Siemens нарушила контракт с Росатомом на поставку оборудования для возведения АЭС "Аккую" в Турции. Действия немцев привели к задержке строительства станции на полтора года.

Алексей Лихачев пообещал, что Siemens столкнется с судебными разбирательствами из-за нарушения заключенных договоренностей.