Отказ ФРГ от атомной энергетики - выстрел даже не в ногу, а в более важное место Лихачев: отказом от атомной энергетики Германия выстрелила себе в важное место

Москва9 мая Вести.Глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев заявил журналистам, что отказ Германии от атомной энергетики стал для страны выстрелом даже не в ногу, а в более важное место.

Лихачев подчеркнул, что, отказавшись от мирного атома, Германия потеряла свои позиции на мировом рынке в обозримом будущем.

Вот такой нелепый, я бы сказал, отказ от атомной энергетики одного из ведущих мировых атомных вендоров – это просто выстрел даже себе не в ногу, а в какое-то другое, более важное место, на мой взгляд. Это икнулось, конечно же, проблемами в энергетике и устойчивости энергосистемы Германии, и в стоимости электричества. Но самое главное, они, на мой взгляд, в обозримом будущем потеряли любую свою роль на глобальном рынке заявил Лихачев

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что решение властей ФРГ об отказе от атомной энергетики не подлежит пересмотру, при этом отметив, что разделяет мнение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен об ошибочности сокращения ядерной энергии в Европе.